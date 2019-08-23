Ренату Санчеш перешел из «Баварии» в «Лилль»

Полузащитникперешел из, сообщает пресс-служба французской команды.

22-летний португалец подписал четырехлетний контракт с «догами» до 2023 года. Cумма сделки составила 25 миллионов евро.

«Я хотел присоединиться к "Лиллю", поэтому очень рад оказаться здесь. Меня хорошо приняли в новой команде, и я надеюсь, что у меня все сложится положительно», — приводит слова Санчеша пресс-служба французской команды.

Ренату Санчеш выступал за «Баварию» с 2016 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник вышел на поле в матче с «Гертой» за 5 минут до конца игры.

В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 24 играх, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

👋 On souhaite la bienvenue à notre nouvelle recrue ? 😁 pic.twitter.com/FTxcBRdwY0 — LOSC (@losclive) August 23, 2019

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