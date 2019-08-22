АЕК — «Трабзонспор»: счет 1:3, обзор голов

В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФАпринимал турецкий. Команды сыграли результативно — гости одержали победу со счетом 1:3.

Счет открыли хозяева, забив на 4 минуте встречи. Отличился Ливайя с передачи Лопеша. С 24 минуты матча гости пошли вперед и сумели заработать пенальти, однако Соса пробил недостаточно точно.

Спустя 5 минут ничью установил Экубан. Позже, на 44 минуте, он же забил второй мяч своей команды, выведя ее вперед. Ганский форвард оформил «хэт-трик», забив еще раз на 70 минуте. Счет 1:3 продержался до конца поединка.

В соседнем матче «Легия» принимала «Рейнджерс». Там была зафиксирована нулевая ничья. Особого перевеса не имела ни одна из команд. Интрига в этой паре сохраняется. 0