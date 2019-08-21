Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России

Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Сегодня мы рассматривали эпизод. Сергей Богданович лично присутствовал на заседании. Вы знаете, что он обратился к руководителю департамента судейства с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину.
Он сказал, что пытался несколько раз позвонить Матюнину, но тот не брал трубку. Судейский корпус и сам Матюнин приняли извинения. Тем не менее проступок совершен и носит серьезный характер. Это оскорбление официальных лиц матча.
С учетом публичного извинения и принятия извинений, наказание следующее — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата России, при этом один матч считать реальным исполнением, а второй — условно, а также оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
Семак пропустит матч седьмого тура РПЛ с «Уфой», но вернется на тренерскую скамейку на матч со «Спартаком». 0