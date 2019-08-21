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    Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России

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    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку за оскорбление арбитров матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «Сегодня мы рассматривали эпизод. Сергей Богданович лично присутствовал на заседании. Вы знаете, что он обратился к руководителю департамента судейства с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину.

    Он сказал, что пытался несколько раз позвонить Матюнину, но тот не брал трубку. Судейский корпус и сам Матюнин приняли извинения. Тем не менее проступок совершен и носит серьезный характер. Это оскорбление официальных лиц матча.

    С учетом публичного извинения и принятия извинений, наказание следующее — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата России, при этом один матч считать реальным исполнением, а второй — условно, а также оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

    Семак пропустит матч седьмого тура РПЛ с «Уфой», но вернется на тренерскую скамейку на матч со «Спартаком». 0

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