Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание главному тренеру «Зенита»за оскорбление арбитров матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Сегодня мы рассматривали эпизод. Сергей Богданович лично присутствовал на заседании. Вы знаете, что он обратился к руководителю департамента судейства с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину.

Он сказал, что пытался несколько раз позвонить Матюнину, но тот не брал трубку. Судейский корпус и сам Матюнин приняли извинения. Тем не менее проступок совершен и носит серьезный характер. Это оскорбление официальных лиц матча.

С учетом публичного извинения и принятия извинений, наказание следующее — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата России, при этом один матч считать реальным исполнением, а второй — условно, а также оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Семак пропустит матч седьмого тура РПЛ с «Уфой», но вернется на тренерскую скамейку на матч со «Спартаком». 0