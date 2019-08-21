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    РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков

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    Палата по разрешению споров Российского футбольного союза наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает официальный сайт РФС.

    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев

    Причиной стал тот факт, что «желто-синие» имеют задолженность перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым.

    Донской клуб попал под санкции из-за неисполнения решения палаты от 28 июня 2019 года, по которому «Ростов» обязали погасить задолженности по выплатам Бердыеву и его ассистентам — Ивану Данильянцу и Александру Мацюре.

    Бердыев возглавлял «Ростов» с 2014 по 2017 год, под его руководством клуб завоевал в 2016 году серебряные медали чемпионата России.

    Также палата РФС запретила регистрировать новичков другому клубу РПЛ — «Тамбову». 0

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