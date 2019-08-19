ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша

На официальной странице в ФИФА Twitter было опубликовано видео с голами кандидатов на премию Пушкаша. В их числе

Перечень футболистов, которые будут соревноваться за награду такой: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Кроме того, в списке оказались три представителя женского футбола. Это Аджара Нчут из сборной Камеруна, Эми Родригес из «Юты Роялс» и Билли Симпсон (Северная Ирландия).

Напомним, что на данный момент действующим обладателем премии является Мохаммед Салах из «Ливерпуля». 0