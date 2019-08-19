ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкостьЛэмпард провалится в «Челси» без баланса в игре
  • 17:18
    • ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша
  • 14:52
    • Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS
  • 14:32
    • ПСЖ готовит «Ювентусу» предложение по Пауло Дибале
  • 14:22
    • Федор Чалов обратился к болельщикам ЦСКА
  • 14:13
    • УЕФА назначила судей на матч «Олимпиакос» — «Краснодар»
    Все новости спорта

    ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша

    ФИФА Между тем
    На официальной странице в ФИФА Twitter было опубликовано видео с голами кандидатов на премию Пушкаша. В их числе Златан Ибрагимович и Лео Месси.

    Лео Месси
    Лео Месси

    Перечень футболистов, которые будут соревноваться за награду такой: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

    Кроме того, в списке оказались три представителя женского футбола. Это Аджара Нчут из сборной Камеруна, Эми Родригес из «Юты Роялс» и Билли Симпсон (Северная Ирландия).

    Напомним, что на данный момент действующим обладателем премии является Мохаммед Салах из «Ливерпуля». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Миранчуки выиграли дерби. Семин отпраздновал 600-й матч в чемпионатах России
  • Вчера в 23:38
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — ЦСКА
  • 2.10
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Главное столичное дерби порадует голами
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ответит ли «МЮ» «волкам» за поражения прошлого сезона?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Выйдет ли «Шанхай СИПГ» в финал Кубка Китая?
  • «Шанхай СИПГ» — «Шаньдун Лунэн». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» уверенно победил без всех своих новичков Футбол «Реал» вернулся к себе прежнемуРеакция прессы на матч «Сельта» — «Реал» 03:200
  • 13:33
    • Агент Рибери рассказал о переговорах с «Локомотивом»
  • 13:23
    • Санчес может перейти в «Интер» в течение двух суток
  • 13:13
    • Тельо не перейдет в «Краснодар» этим летом
    Маурисио Почеттино и Пеп Гвардиола Футбол «Манчестер Сити» — главная жертва VAR. «Тоттенхэм» — счастливчики«Манчестер Сити» допустил очередную осечку против «Тоттенхэма» Вчера в 13:020
  • Экспресс дня

  • Что принесет дерби на «Открытие Арене»?
  • 3.28
    •
  • 12:53
    • «Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»
  • 12:36
    • ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции 55-летней давности
  • 12:18
    • Круговой проходит медосмотр в «Зените»
    «Реал» Футбол Примера. «Барса» проиграла в Бильбао, «Реал» победил «Сельту», «Атлетико» выиграл у «Хетафе»Результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании 00:570
  • 10:10
    • Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
  • 07:36
    • Медведев стал победителем турнира в Цинциннати
  • 12:01
    • «Бавария» объявила об аренде Коутиньо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие