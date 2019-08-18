Дзюбе грозит дисквалификация

Глава комитета по этике РФСзаявил, что форвард «Зенита»может быть дисквалифицирован за критику арбитра Алексея Матюнина после матча с «Ахматом» (0:0).

Дзюба назвал судейство позорным и сказал, что судьи, в отличие от команд, пока не показывают должного уровня. Напомним, что Матюнин отменил два гола «Зенита» в игре с грозненским клубом, а также удалил капитана гостей Ризвана Уциева в первом тайме.

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения.

Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — цитирует Андреева «Чемпионат». 0