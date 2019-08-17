Семак отказался отпускать Мамману в «Сассуоло»

Главный тренерзаблокировал сделку защитника, сообщает TyC Sports.

По данным источника, питерцы практически согласовали аренду 23-летнего футболиста сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта за сумму в 10 миллионов евро, но наставник «сине-бело-голубых» попросил руководство клуба не отпускать аргентинца в преддверии старта в Лиге чемпионов.

Маммана в прошлом сезоне из-за травмы сыграл за «Зенит» только 11 матчей. В нынешнем сезоне он уже отыграл 90 минут во встрече за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3), а также вышел на замену в игре третьего тура против «Оренбурга» (2:0). 0