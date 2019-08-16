Вратарь «Ливерпуля»получил травму во время празднования победы над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Болельщик, выбежавший на поле, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла.

Сегодня я разговаривал с Адрианом, он сказал, что стало намного лучше. Посмотрим», — цитирует Клоппа ESPN.

Адриан может пропустить ближайший матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Основной вратарь мерсисайдцев Алиссон также травмирован.

Таким образом, ворота «Ливерпуля» может защищать либо 20-летний Кевин Келлехер, либо 35-летний Энди Лонерган. 0