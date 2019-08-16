ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Тун»Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»
  • 14:08
    • Вратарь «Ливерпуля» получил травму во время празднования победы над «Челси»
  • 14:00
    • Магуайр отказался от заоблачной зарплаты в «Ман Сити» ради перехода в «МЮ»
  • 13:46
    • «Ман Юнайтед» представил третий комплект формы, посвященный победе в Кубке Англии 1909 года
  • 13:24
    • Корниленко раскрыл причину удачной игры Александра Соболева в РПЛ
  • 12:41
    • Тренер «Браги» прокомментировал противостояние со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Вратарь «Ливерпуля» получил травму во время празднования победы над «Челси»

    Ливерпуль Челси Саутгемптон Англия. Премьер-лига Футбол Англии Суперкубок УЕФА Календарь АПЛ
    Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил травму во время празднования победы над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

    Адриан
    Адриан

    Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

    «Болельщик, выбежавший на поле, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла.

    Сегодня я разговаривал с Адрианом, он сказал, что стало намного лучше. Посмотрим», — цитирует Клоппа ESPN.

    Адриан может пропустить ближайший матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Основной вратарь мерсисайдцев Алиссон также травмирован.

  • Клопп: Адриан — лидер в раздевалке
  • Читайте по теме

    • Таким образом, ворота «Ливерпуля» может защищать либо 20-летний Кевин Келлехер, либо 35-летний Энди Лонерган. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа
  • Вчера в 13:37
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончатся разборки аутсайдеров РПЛ?
  • «Оренбург» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Обыграет ли команда Слуцкого «Зволле»?
  • «Витесс» — «Зволле». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Что покажет «Бавария» против неудобного соперника?
  • «Бавария» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эрнесто Вальверде Футбол Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20Антуан Гризманн и Френки де Йонг должны встроиться в обновленную команду 14/08/2019 в 22:060
  • 10:02
    • «Зенит» может приобрести Караваева из «Витесса»
  • 00:35
    • Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы
  • 23:37
    • «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
    Николя Пепе Футбол Трансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели летоОцениваем, какие слабые места не смогли устранить этим летом топ-клубы АПЛ 14/08/2019 в 21:040
  • Экспресс дня

  • Начнут ли «Бавария» и «Барселона» с побед
  • 2.40
    •
  • 15:02
    • Нурмагомедов призвал посадить Макгрегора в тюрьму
  • 14:50
    • Драчев не понимает требований биатлонистов
  • 14:33
    • Газзаев назначен главным тренером клуба ФНЛ
    «Краснодар» Футбол Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту» 14/08/2019 в 01:450
  • 21:35
    • «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 14:18
    • Агент подтвердил интерес ЦСКА к Аит-Беннассеру
  • 00:02
    • Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие