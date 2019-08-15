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    Михайличенко возглавил киевское «Динамо»

    Футбол Украины Динамо Киев
    Алексей Михайличенко назначен на пост главного тренера киевского «Динамо», сообщает официальный сайт киевлян.

    Алексей Михайличенко
    Алексей Михайличенко

    По неофициальной информации, договор рассчитан на два года.

    В тренерский штаб 56-летнего специалиста войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. Евтушенко уже работал с Михайличенко в сборной Украины, будучи его ассистентом в 2008-09 годах.

    Уже в пятницу, 16 августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

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    • Отметим, что Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 гг. Под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны. 0

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