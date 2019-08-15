Михайличенко возглавил киевское «Динамо»

назначен на пост главного тренера киевского, сообщает официальный сайт киевлян.

По неофициальной информации, договор рассчитан на два года.

В тренерский штаб 56-летнего специалиста войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. Евтушенко уже работал с Михайличенко в сборной Украины, будучи его ассистентом в 2008-09 годах.

Уже в пятницу, 16 августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Отметим, что Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 гг. Под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны. 0