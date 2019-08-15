АЗ — «Мариуполь»: счет матча 4:0, обзор голов

нанес поражениев домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Гааге, завершилась со счетом 4:0.

Калвин Стенгс на 20-й минуте вывел хозяев вперед. За минуту до перерыва Томас Ауэян удвоил преимущество голландцев.

На 62-й минуте Стейн Вуйтенс довел дело до разгрома. Победную точку на первой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму поставил Ферди Дрёйф.

Неделю назад команды сыграли вничью — 0:0. Следующим соперником АЗ станет победитель пары «Антверпен» — «Виктория».

В еще одном матче ПСВ разошелся миром с «Хёугесунном» — 0:0. Неделю назад клуб из Эйндховена победил 1:0, поэтому вышел в раунд плей-офф, где сыграет с «Аполлоном». 0