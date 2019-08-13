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    Егоров: Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова

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    Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр должен был удалить футболиста «Сочи», ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче 5-го тура РПЛ.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Чалов получил удар в лицо от Ивана Миладиновича на последних минутах матча в штрафной «Сочи», арбитр Виталий Мешков оставил эпизод без внимания. У Чалова был диагностирован перелом костей носа с небольшим смещением.

    «Завтра будет рассмотрен момент с Чаловым на КДК (заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС).

    Момент черно-белый, игрок должен был быть удален и назначен 11-метровый удар, другого варианта быть не может.

    Чалову желаю скорейшего выздоровления. Конечно, арбитр должен был удалять, но сейчас это в плоскости КДК, а Чалову от всей души желаю скорейшего выздоровления. Искренне», — приводит слова Егорова «Р-Спорт».

    Полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон получил травму в том же матче с «Сочи» и покинул поле еще в первом тайме.

    «Это та ситуация, когда невозможно не показать желтую карточку. Но это не красная карточка. Когда в таких ситуациях мы не показываем карточки, это всех нервирует.

    Объяснить, почему так, не могу. Он мне сказал, что "подвис" в личном разговоре», — пояснил Егоров. 0

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