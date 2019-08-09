Экс-защитник «Зенита» стал игроком «Аталанты»

Экс-защитникподписал контракт с, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Словацкий футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бергамцем бесплатно. Срок действия контракта составляет один год.

Наибольшую известность Шкртел приобрел в «Ливерпуле», за который он выступал с 2008-го по 2016 год, проведя более трехсот матчей.

Также словак играл в «Зените», выигрывал с командой чемпионат России и Кубок УЕФА. Последним его клубом был турецкий «Фенербахче».

Напомним, что «Аталанта» в новом сезоне выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

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