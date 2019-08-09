Экс-защитник «Зенита» стал игроком «Аталанты»

Мартин Шкртел
globallookpress.com
Словацкий футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бергамцем бесплатно. Срок действия контракта составляет один год.
Наибольшую известность Шкртел приобрел в «Ливерпуле», за который он выступал с 2008-го по 2016 год, проведя более трехсот матчей.
Также словак играл в «Зените», выигрывал с командой чемпионат России и Кубок УЕФА. Последним его клубом был турецкий «Фенербахче».
Напомним, что «Аталанта» в новом сезоне выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.
Martin #Škrtel è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Benvenuto Martin! 🙌🏼🇸🇰— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 9 август 2019 г.
Welcome Martin! 👋 🖤💙
📰 https://t.co/ourmZ6UhU5#WelcomeSkrtel #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/eV6jCbrDIm