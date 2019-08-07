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    Форлан объявил о завершении карьеры

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры.

    Диего Форлан
    Диего Форлан

    Последней командой, в которой играл уругваец, была гонконгская «Китчи». Последняя игра с участием 40-летнего уругвайца состоялась 13 мая 2018 года.

    «Принять это решение было нелегко, но уже несколько раз в интервью мне задавали вопросы по этому поводу, и хотя мне не хотелось, чтобы этот момент наступил, но все знали, что однажды придется прекратить профессионально играть в футбол. Недавно я получил предложение, но я всегда был избирателен. У меня были другие приоритеты, и я знал, что близится конец карьеры.

    Конечно, проведем прощальный матч. В Уругвае, конечно, но переговоры все еще идут. С номером 10 и футболкой сборной Уругвая люди показывали мне любовь, и думаю это было бы идеально, но пока нет каких-то планов по поводу формата», — цитирует Форлана El Observador.

    За свою карьеру Форлан завоевал 10 командных трофеев, в том числе, Кубок Америки-2011, становился лучшим игроком и бомбардиром ЧМ-2010, а также обладателем двух «Золотых бутс». 0

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