«Порту» подписал игрока сборной Колумбии

оформил переход полузащитника, о чем сообщила пресс-служба мексиканского клуба.

Сумма трансфера составила около € 9 млн.

Колумбийский полузащитник выступал за «Америку» с 2017 года. За этот период он провел 79 матчей, в которых забил 18 мячей. В составе сборной Колумбии Урибе сыграл 20 встреч (провёл 2 гола).

Ранее состав «Порту» пополнил другой игрок «Америки» — вратарь Аугустин Марчесин.

Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа. 0