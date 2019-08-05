«Алания» сыграет с «Ротором» в 1/32 финала Кубка России

Владикавказскаяв домашнем матче 1/64 финала Кубка России разгромила астраханскийсо счетом 4:1.

Владикавказцы вели к перерыву со счетом 3:0. На 11-й минуте отличился хавбек Бутта Магомедов, на 35-й минуте преимущество хозяев увеличил Батраз Хадарцев, который реализовал пенальти.

Через пару минут счёт до крупного довёл Ислам Машуков. В начале второго тайма четвёртый гол на 48-й минуте забил Давид Кобесов.

«Волгарю» удалось лишь сократить разрыв в счёте благодаря голу Андрея Мязина на 51-й минуте.

Отметим, что владикавказцы играли в меньшинстве с 50-й минуты, когда был удален Машуков.

В 1/32 финала «Алания» сыграет с «Ротором». Матч состоится 21 августа во Владикавказе. 0