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    «Алания» сыграет с «Ротором» в 1/32 финала Кубка России

    Кубок России Футбол России Алания Ротор
    Владикавказская «Алания» в домашнем матче 1/64 финала Кубка России разгромила астраханский «Волгарь» со счетом 4:1.

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    Владикавказцы вели к перерыву со счетом 3:0. На 11-й минуте отличился хавбек Бутта Магомедов, на 35-й минуте преимущество хозяев увеличил Батраз Хадарцев, который реализовал пенальти.

    Через пару минут счёт до крупного довёл Ислам Машуков. В начале второго тайма четвёртый гол на 48-й минуте забил Давид Кобесов.

    «Волгарю» удалось лишь сократить разрыв в счёте благодаря голу Андрея Мязина на 51-й минуте.

    Отметим, что владикавказцы играли в меньшинстве с 50-й минуты, когда был удален Машуков.

    В 1/32 финала «Алания» сыграет с «Ротором». Матч состоится 21 августа во Владикавказе. 0

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