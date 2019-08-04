Бывший наставник «Милана» получил предложение от «Нанта»

Дженнаро Гаттузо
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Накануне «канарейки» расстались с 67-летним Вахидом Халилходжичем, который ушел в отставку по собственному желанию.
После этого французский клуб предложил 41-летнего Гаттузо возглавить команду Лиги 1. В настоящее время специалист раздумывает над предложением.
Отмечается, что в случае отказа Гаттузо вторым выбором «Нанта» станет бывший игрок клуба Стефан Дзиани.
Напомним, что Гаттузо последние два года тренировал «Милан», однако был отправлен в отставку по окончании сезона-2018/19, не сумев вывести команду в Лигу чемпионов. 0