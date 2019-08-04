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    Бывший наставник «Милана» получил предложение от «Нанта»

    Трансферы Футбол Италии Милан Футбол Франции Нант
    Как утверждает Soccerlink, бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Нант».

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Накануне «канарейки» расстались с 67-летним Вахидом Халилходжичем, который ушел в отставку по собственному желанию.

    После этого французский клуб предложил 41-летнего Гаттузо возглавить команду Лиги 1. В настоящее время специалист раздумывает над предложением.

    Отмечается, что в случае отказа Гаттузо вторым выбором «Нанта» станет бывший игрок клуба Стефан Дзиани.

    Напомним, что Гаттузо последние два года тренировал «Милан», однако был отправлен в отставку по окончании сезона-2018/19, не сумев вывести команду в Лигу чемпионов. 0

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