«СКА-Хабаровск» обыграл «Балтику», «Луч» проиграл дублю «Спартака»

В поединке шестого тура Футбольной национальной лигидома обыгралсо счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Илья Кузьмичев и Владислав Камилов. Команда из Калининграда осталась вдесятером на 69-й минуте, когда с поля был удален Иван Маклаков.

В другом матче тура «Спартак-2» на выезде одержал победу над «Лучом» — 4:2.

Голами в составе «красно-белых» отметились Павел Маслов, Дмитрий Маркитесов, Сильванус Нимели и Александр Руденко. У «Луча» голы на счету реализовавшего пенальти Александра Кутьина и Саида Алиева.

На данный момент дубль «Спартака» с 11 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, «СКА-Хабаровск» стал восьмым (10). «Луч» разместился на девятой строке (8), «Балтика» — 17-я (3).

В следующем туре 10 августа «Спартак-2» сыграет с «Авангардом», «Луч» встретится с «Торпедо». Хабаровчане примут на своем поле «Чертаново», калининградцы сразятся с «Мордовией». 0