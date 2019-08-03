Погба хочет покинуть «МЮ» и перейти в «Реал»

Французский полузащитник «манкунианцев»не сыграет в матче Международного кубка чемпионов. Как сообщает журналист Хосе Альварес Гайя, хавбек полностью здоров, но он хочет перейти в

По этому поводу футболист обратился к Уле-Гуннару Сульшеру. Он выразил свое недовольство и сделал акцент на том, что очень хочет продолжить карьеру в Мадриде. Наставник «МЮ» обсудил ситуацию с тренерским штабом, и по итогу совещания было принято решение не включать игрока в заявку на матч с «Миланом».

До этого норвежский специалист говорил о том, у Погба есть проблемы со спиной, поэтому он может не сыграть против «россонери».

Погба хочет в «Реал», но «сливочные» не готовы платить за него 180 млн евро, которые запрашивает «Ман Юнайтед». 0