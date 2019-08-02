Гжегож Крыховяк — игрок июля в «Локомотиве»

Официальный сайт московскогосообщил о том, чтобыл выбран клубными болельщиками как лучший игрок месяца.

Отмечается, что игрок заработал почти 50% голосов от их общего количества. Следом идет Алексей Миранчук, который получил 41,1% голосов. Далее идут Дмитрий Баринов (5,2%), Эдер (3,03%) и Ведран Чорлука (1,4%).

Крыховяк принял участие во всех четырех матчах нового сезона. В игре за Суперкубок России поляк отдал результативную передачу, с которой Алексей Миранчук забил победный мяч «Локомотива». В итоге «железнодорожники» выиграли у «Зенита» 3:2.

Гжегож Крыховяк в упорной борьбе вырвал победу у Алексея Миранчука за приз лучшего игрока «Локо» в июле! 🔝

Как распределись голоса 👇🏼https://t.co/3GrrLFVvT3 pic.twitter.com/eEz5sdRUTm — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 2 августа 2019 г.

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