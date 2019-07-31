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    «Интер» может подписать форварда «Айнтрахта»

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    Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в миланский «Интер», сообщает Sky Sport Italia,

    Анте Ребич
    Анте Ребич

    Как утверждает источник, переговоры о трансфере 25-летнего хорвата уже идут. Сумма сделки может составить около 40 миллионов евро, часть из которых получил бывший клуб Ребича — «Фиорентина».

    Отмечается, что хорватским форвардом также интересуется «Атлетико».

    Кроме Ребича, ряды «Интера» может пополнить форвард «Ромы» Эдин Джеко. Взамен миланцы готовы отпустить в столичный клуб нападающего Мауро Икарди. Очевидно, что в случае такой сделки «Рома» доплатит немалую сумму.

    В прошедшем сезоне Бундеслиги Ребич провел 28 матчей за «Айнтрахт», в которых забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. 0

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