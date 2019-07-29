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    • Патрис Эвра объявил о завершении игровой карьеры
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    Патрис Эвра объявил о завершении игровой карьеры

    Между тем
    Французский защитник Патрис Эвра решил завершить игровую карьеру. О намерениях 38-летнего футболиста сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

    Патрис Эвра
    Патрис Эвра

    Эвра также отметил, что собирается пройти тренерские курсы и получить лицензию, чтобы попробовать себя в качестве тренера какой-то команды. «Моя карьера официально закончена. Я начал обучение на лицензию УЕФА категории B в 2013 году. Я хочу закончить обучение, после чего получить лицензию A. Через полтора года, если всё будет идти по плану, буду готов возглавить команду», — приводит слова француза итальянское издание.

    Наиболее известным Эвра стал во времена карьеры в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, он выступал за «Марсель», «Монако» и «Ниццу». Под завесу карьеры футболист успел поиграть в «Ювентусе» и «Вест Хэме».

    К слову, прошлой зимой Эвра подал запрос на работу в «Юве». 0

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