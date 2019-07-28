Защитник «Милана» Тео Эрнандес пропустит 2 недели из-за травмы

Как сообщает официальный сайт, защитникбудет отсутствовать 14 дней вследствие травмы ноги. Футболист травмировался в матче Международного кубка чемпионов.

Повреждение Эрнандес получил в поединке против мюнхенской «Баварии». После матча медики провели диагностику, и выяснилось, что у француза есть проблемы со связками голеностопа. Таким образом, футболист пропустит остаток турнира.

Напомним, что в «Милан» футболист перебрался из мадридского «Реала». Однако прошлый сезон он провел не в составе «галактикос», а в стане «Реал Сосьедада» на правах аренды. В активе защитника 24 игры в Примере, 1 гол и 2 ассиста. 0