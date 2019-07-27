Сборная Испании стала победителем Евро U19

Фрагмент матча
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В финальном поединке, который прошел на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване, испанские футболисты обыграли сверстников из Португалии со счетом 2:0.
Оба гола в матче забил нападающий «Валенсии» Ферран Торрес, отличившийся на 34-й и 51-й минуте.
Отметим, что в июне сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы U21.
Чемпионат Европы-2019. U19. Ереван (Армения). Финал
Португалия U19 — Испания U19 — 0:2 (0:1)
Голы: Торрес, 34; Торрес, 51