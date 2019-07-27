ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста — герой матча«Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника
  • 18:36
    • «Тамбов» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Спартак»
  • 20:58
    • «Краснодар» разгромил «Сочи» в третьем туре РПЛ
  • 19:22
    • Московское «Динамо» нацелилось на хавбека «Боруссии» Д
  • 17:19
    • Шюррле подал документы на российскую визу
  • 17:00
    • «Интер» обыграл ПСЖ в товарищеском поединке
    Все новости спорта

    Сборная Испании стала победителем Евро U19

    Сборная Испании Футбол Испании Сборная Португалии Португалия
    Сборная Испании стала победителем юношеского чемпионата Европы для игроков до 19 лет.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В финальном поединке, который прошел на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване, испанские футболисты обыграли сверстников из Португалии со счетом 2:0.

    Оба гола в матче забил нападающий «Валенсии» Ферран Торрес, отличившийся на 34-й и 51-й минуте.

    Отметим, что в июне сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы U21.

    Чемпионат Европы-2019. U19. Ереван (Армения). Финал
    Португалия U19 — Испания U19 — 0:2 (0:1)
    Голы: Торрес, 34; Торрес, 51
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника
  • 13:44
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Зенит»
  • 1.95
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердят ли гости свой статус одного из лидеров?
  • «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Голевая эйфория обоих команд продолжится?
  • «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Останется ли результативность «Зенита» на том же уровне?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с пораженияРеакция СМИ на поражение тульского «Арсенала» от азербайджанского «Нефтчи» в отборе Лиги Европы Вчера в 12:000
  • 21:22
    • Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ
  • 20:18
    • Рублев обыграл Каррено-Бусту и вышел в финал турнира в Гамбурге
  • 19:36
    • Кононов: Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре
    Вирджил ван Дейк Футбол Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?Должен ли защитник «Ливерпуля» выиграть награду лучшему игроку мира? 25/07/2019 в 20:080
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Спартак» очки в Тамбове?
  • 3.88
    •
  • 22:05
    • Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Палермо
  • 21:53
    • Сборная Испании стала победителем Евро U19
  • 21:38
    • «Аякс» — обладатель Суперкубка Голландии
    Ромелу Лукаку Футбол Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?Бельгийского нападающего хотят видеть только в «Интере» 25/07/2019 в 18:550
  • 19:06
    • ПСЖ готов отпустить Неймара в «Барселону»
  • 14:59
    • «Арсенал» договорился с «Лиллем» о трансфере Николя Пепе
  • 13:53
    • «Уфа» — «Крылья Советов»: Гацкан дебютирует в составе самарцев
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие