Сборная Испании стала победителем Евро U19

Сборнаястала победителем юношеского чемпионата Европы для игроков до 19 лет.

Фрагмент матча twitter.com/sefutbol 1000 Фрибет для всех Забрать!

В финальном поединке, который прошел на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване, испанские футболисты обыграли сверстников из Португалии со счетом 2:0.

Оба гола в матче забил нападающий «Валенсии» Ферран Торрес, отличившийся на 34-й и 51-й минуте.

Отметим, что в июне сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы U21.