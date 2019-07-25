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    Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины

    Сборная Аргентины Между тем Скандалы
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от матчей за национальную команду сроком от двух до шести месяцев, утверждает TyC Sports.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Такое наказание 32-летний футболист может понести за критику в адрес КОНМЕБОЛ во время Кубка Америки. Решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе.

    Отметим, ранее Месси был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 1,5 тысячи долларов за красную карточку, полученную в матче за третье место.

    Однако даже в случае максимального срока дисквалификации Месси пропустит только несколько товарищеских матчей.

    До конца 2019 года аргентинцам предстоит провести контрольные игры с Мексикой, Чили, Германией, Басконией, Саудовской Аравией и Бразилией. 0

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