КОНМЕБОЛ исключила президента Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА

Президент Федерации футбола Аргентиныисключен из совета ФИФА по решению Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), сообщает TSN.

Тапиа наказан за критику Кубка Америки-2019. Поражение сборной Аргентины от Бразилии (0:2) в полуфинале турнира он объяснил плохой работой арбитров и ужасным качеством полей.

Кроме того, чиновник обвинил эквадорского арбитра Родди Самбрано в предвзятости, поскольку тот не пользовался VAR в спорных моментах матча с Бразилией. Тапиа заявил, что руководители судейского департамента КОНМЕБОЛ должны нести ответственность за все спорные решения.

В КОНМЕБОЛ заявили, что исключение аргентинца из совета ФИФА принято из-за серьезности обвинений, выдвинутых против организации. 0