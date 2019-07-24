КОНМЕБОЛ исключила президента Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА

Клаудио Тапиа
globallookpress.com
Тапиа наказан за критику Кубка Америки-2019. Поражение сборной Аргентины от Бразилии (0:2) в полуфинале турнира он объяснил плохой работой арбитров и ужасным качеством полей.
Кроме того, чиновник обвинил эквадорского арбитра Родди Самбрано в предвзятости, поскольку тот не пользовался VAR в спорных моментах матча с Бразилией. Тапиа заявил, что руководители судейского департамента КОНМЕБОЛ должны нести ответственность за все спорные решения.
В КОНМЕБОЛ заявили, что исключение аргентинца из совета ФИФА принято из-за серьезности обвинений, выдвинутых против организации. 0