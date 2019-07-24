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    КОНМЕБОЛ исключила президента Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА

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    Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа исключен из совета ФИФА по решению Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), сообщает TSN.

    Клаудио Тапиа
    Клаудио Тапиа

    Тапиа наказан за критику Кубка Америки-2019. Поражение сборной Аргентины от Бразилии (0:2) в полуфинале турнира он объяснил плохой работой арбитров и ужасным качеством полей.

    Кроме того, чиновник обвинил эквадорского арбитра Родди Самбрано в предвзятости, поскольку тот не пользовался VAR в спорных моментах матча с Бразилией. Тапиа заявил, что руководители судейского департамента КОНМЕБОЛ должны нести ответственность за все спорные решения.

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