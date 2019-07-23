«Краснодар» нацелился на хавбека «Сент-Этьена»

Полузащитник «Сент-Этьена»попал в сферу интересов, сообщает But Football Club.

«Быки» готовы выложить за 29-летнего футболиста около 10 миллионов евро. Французу предлагается трехлетний контракт и удвоенная зарплата — три миллиона в год.

Кабелла попросил «Сент-Этьен» отпустить его в «Краснодар», но руководство французского клуба пока не дало ему ответа.

Хавбек перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила 5 млн. евро.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 34 матчах французского национального чемпионата, записав на свой счет 8 голов и 4 передачи. 0