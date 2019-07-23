ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЧто произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • 20:37
    • Кононов: «Тун» играет в быстрый и организованный футбол
  • 20:02
    • Российские саблистки выиграли командное золото ЧМ
  • 19:17
    • Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
  • 18:37
    • Неймар — в составе ПСЖ на тур по Китаю
  • 16:06
    • Ефимова проиграла Кинг на 100-метровке брассом на ЧМ
    Все новости спорта

    «Краснодар» нацелился на хавбека «Сент-Этьена»

    Краснодар РПЛ Футбол России Трансферы Сент-Этьен Лига 1 Футбол Франции Календарь РПЛ
    Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает But Football Club.

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «Быки» готовы выложить за 29-летнего футболиста около 10 миллионов евро. Французу предлагается трехлетний контракт и удвоенная зарплата — три миллиона в год.

    Кабелла попросил «Сент-Этьен» отпустить его в «Краснодар», но руководство французского клуба пока не дало ему ответа.

    Хавбек перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила 5 млн. евро.

    В минувшем сезоне игрок принял участие в 34 матчах французского национального чемпионата, записав на свой счет 8 голов и 4 передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ждем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 11/07/2019 в 20:29
    •
  • Прогноз
  • «Реал Мадрид» — «Арсенал»
  • 1.65
  • Завтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли «Ривер Плейт» статус фаворита?
  • «Ривер Плейт» — «Крузейро». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Атакующий порыв «Арсенала» остановится?
  • «Реал Мадрид» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Продолжит ли «Арсенал» успешное выступление на МКЧ?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бейл Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июляУйдет ли Бейл из «Реала», попрощается ли «Арсенал» с капитаном, решится ли Погба на переезд из Англии и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:030
  • 15:05
    • Экс-игрок «Ростова» перешел в «Крылья Советов»
  • 14:48
    • Агент Перейро хочет большой бонус за переход футболиста в «Спартак»
  • 14:32
    • Сунь Ян завоевал золото на 200-метровке вольным стилем, Малютин — третий
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру Вчера в 21:210
  • Экспресс дня

  • Сделают ли хороший задел чемпионы Литвы, Армении и Казахстана еще в первой игре?
  • 2.19
    •
  • 23:03
    • Боатенг может продолжить карьеру в «Айнтрахте»
  • 22:52
    • Панюков: При VAR вообще непонятно, зачем нужны арбитры
  • 22:41
    • Загребское «Динамо» переиграло «Сабуртало» в Лиге чемпионов
    «Зенит» Футбол Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победилРеакция спортивных СМИ на выездную победу «Зенита» над «Сочи» Вчера в 02:100
  • 22:27
    • «Локомотив» интересуется хавбеком «Маккаби»
  • 22:00
    • «Краснодар» нацелился на хавбека «Сент-Этьена»
  • 21:51
    • Хадсон-Одои заключит контракт на пять лет с «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие