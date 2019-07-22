Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка Англии

Нападающийне примет участия в матче за Суперкубок Англии против, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

27-летнему форварду предоставлен отдых после Кубка Африки, где он защищал цвета сборной Сенегала. Команда Мане вышла в финал, где 19 июля уступила Алжиру (0:1).

«Он в хорошей форме. Сейчас он в отпуске, но не в самом продолжительном — в клуб он вернется 5 августа, после игры с "Манчестер Сити".

У него будет 4-5 дней для подготовки к матчу с "Норвичем" в первом туре АПЛ и около 10 дней — для подготовки к матчу с "Челси" за Суперкубок УЕФА», — сказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Напомним, матч за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 4 августа на стадионе «Уэмбли». 0