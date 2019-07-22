Де Хеа хочет стать капитаном «МЮ»

Вратарьизъявил желание получить капитанскую повязку. Об этом пишет The Telegraph.

«Удивительно быть капитаном такого клуба, как "Манчестер Юнайтед", поэтому, конечно, я буду очень, очень рад капитанству. Это мой девятый сезон, я чувствую себя одним из самых опытных игроков. Мне нужно показать это на поле и попытаться помочь молодым парням понять, что значит "Манчестер Юнайтед" », — заявил Де Хеа.

Стоит напомнить, что 28-летний голкипер подписал с 'манкунианцами' новое соглашение. Новый контракт будет действовать до 30 июня 2025 года. Испанец сможет зарабатывать 21 млн евро в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Тем не менее в 'МЮ' по уровню зарплаты футболист окажется на втором месте. Пока что наивысшую заработную плату получает Алексис Санчес. 0