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    Де Хеа хочет стать капитаном «МЮ»

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    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа изъявил желание получить капитанскую повязку. Об этом пишет The Telegraph.

    Давид де Хеа
    Давид де Хеа

    «Удивительно быть капитаном такого клуба, как "Манчестер Юнайтед", поэтому, конечно, я буду очень, очень рад капитанству. Это мой девятый сезон, я чувствую себя одним из самых опытных игроков. Мне нужно показать это на поле и попытаться помочь молодым парням понять, что значит "Манчестер Юнайтед" », — заявил Де Хеа.

    Стоит напомнить, что 28-летний голкипер подписал с 'манкунианцами' новое соглашение. Новый контракт будет действовать до 30 июня 2025 года. Испанец сможет зарабатывать 21 млн евро в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

    Тем не менее в 'МЮ' по уровню зарплаты футболист окажется на втором месте. Пока что наивысшую заработную плату получает Алексис Санчес. 0

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