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    Быстров: Надо совладать со страхами и проходить «Порту»

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    Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой российский клуб получил в соперники «Порту».

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «Мне кажется, не стоит говорить о том, удачный это жребий или нет, в Лиге чемпионов нет несерьезных соперников. Тем не менее, "Порту" постоянно выступает в Лиге чемпионов, эта команда — опытный еврокубковый боец, это плохо для "Краснодара".

    Португальская команда показывает себя на европейской арене, благодаря чему продает футболистов и живет засчет трансферов "на выход". Португальцам не впервой проявлять себя в Лиге чемпионов, "Краснодар" же — дебютант. Впрочем, ничего страшного, нашим ребятам нужно как-то совладать со своими страхами и проходить "Порту", — цитирует Быстрова "Спорт-Экспресс".

    "Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов дома, первый матч против "Порту" состоится 6 или 7 августа. 0

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