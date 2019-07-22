Быстров: Надо совладать со страхами и проходить «Порту»

Бывший полузащитникпрокомментировал итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой российский клуб получил в соперники

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«Мне кажется, не стоит говорить о том, удачный это жребий или нет, в Лиге чемпионов нет несерьезных соперников. Тем не менее, "Порту" постоянно выступает в Лиге чемпионов, эта команда — опытный еврокубковый боец, это плохо для "Краснодара".

Португальская команда показывает себя на европейской арене, благодаря чему продает футболистов и живет засчет трансферов "на выход". Португальцам не впервой проявлять себя в Лиге чемпионов, "Краснодар" же — дебютант. Впрочем, ничего страшного, нашим ребятам нужно как-то совладать со своими страхами и проходить "Порту", — цитирует Быстрова "Спорт-Экспресс".

"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов дома, первый матч против "Порту" состоится 6 или 7 августа. 0