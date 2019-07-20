«Марсель» арендовал защитника «Вильярреала»

взял в аренду узащитника. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

29-летний испанец подписал соглашение с «южанами» сроком на один сезон, по окончании которого «Марсель» может выкупить права на футболиста.

В прошлом сезоне Гонсалес провел в чемпионате Испании 33 матча, в которых забил один мяч. В Лиге Европы на его счету семь точных попаданий.

Всего за «Вильяреал» Гонсалес сыграл 89 матчей и забил два гола. Также выступал за «Сарагосу» и «Расинг» из Сантандера.

Fraîchement arrivé, @AlvaroGonzalez_ découvre son nouvel environnement.

Découvrez les coulisses de sa première journée 👉https://t.co/cVPoZEiMdl pic.twitter.com/apmGIJYSw4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 19 июля 2019 г.

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