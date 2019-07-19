«Галатасарай» арендовал полузащитника «Фулхэма»

арендовал полузащитника, сообщает сайт турецкой команды.

Аренда обошлась туркам в 1,5 миллиона евро плюс возможность выкупа за 18 миллионов евро.

Заработная плата 28-летнего футболиста сборной Кот-д’Ивуара в новой команде составит 2,8 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Сери провел 32 матча в АПЛ, забил гол и отдал две голевые передачи, которые не помогли «Фулхэму» избежать вылета в Чемпионшип.

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