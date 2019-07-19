«Галатасарай» арендовал полузащитника «Фулхэма»

Жан-Мишель Сери
globallookpress.com
Аренда обошлась туркам в 1,5 миллиона евро плюс возможность выкупа за 18 миллионов евро.
Заработная плата 28-летнего футболиста сборной Кот-д’Ивуара в новой команде составит 2,8 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне Сери провел 32 матча в АПЛ, забил гол и отдал две голевые передачи, которые не помогли «Фулхэму» избежать вылета в Чемпионшип.
Daha hızlı, daha çabuk... #DahaSeri! 🌪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 июля 2019 г.
Galatasaray'a hoş geldin Jean Michael Seri! pic.twitter.com/CxepL7uV8c