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    «Вест Хэм» совершил рекордный трансфер в истории клуба

    Трансферы Футбол Англии Вест Хэм Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт
    «Вест Хэм» объявил о подписании нападающего немецкого «Айнтрахта» Себастьяна Алле, сообщает пресс-служба английского клуба.

    Себастьян Алле
    Себастьян Алле

    Отмечается, что француз стал рекордным новичком в истории лондонской команды, но сумма трансфера не раскрывается. Предположительно, она составляет 45 миллионов фунтов.

    Предыдущий рекорд принадлежал Фелипе Андерсону, который перешел в «Вест Хэм» из «Лацио» за 41 миллион фунтов.

    Алле заключил с «молотобойцами» контракт на пять лет с возможностью продления на еще один год.

    В минувшем сезоне Аллер принял участие в 41 матче за «Айнтрахт», забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. 0

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