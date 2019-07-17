«Вест Хэм» совершил рекордный трансфер в истории клуба

объявил о подписании нападающего немецкого, сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что француз стал рекордным новичком в истории лондонской команды, но сумма трансфера не раскрывается. Предположительно, она составляет 45 миллионов фунтов.

Предыдущий рекорд принадлежал Фелипе Андерсону, который перешел в «Вест Хэм» из «Лацио» за 41 миллион фунтов.

Алле заключил с «молотобойцами» контракт на пять лет с возможностью продления на еще один год.

В минувшем сезоне Аллер принял участие в 41 матче за «Айнтрахт», забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. 0