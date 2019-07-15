«Гранада» объявила о переходе экс-игрока «Реала»

Нападающийпополнил ряды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Стороны подписали контракт на один год с возможной продления договора на еще один сезон.

Испанский форвард перебрался в клуб на правах свободного агента. Последним местом работы у 34-летнего игрока был турецкий «Фенербахче», контракт с которым закончился по окончанию прошедшего сезона.

Сольдадо в прошлом выступал за мадридский «Реал», «Осасуну», «Хетафе», «Валенсию», «Тоттенхэм», «Вильярреал».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Гранада» завоевала путевку в элиту испанского футбола. 0