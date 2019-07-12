Черевченко считает закономерным счет матча с «Динамо»

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:1) в первом туре российской Премьер-лиги.

«В первом тайме главной проблемой стало то, что "Динамо" переиграло нас в середине поля. Мяч не держался, потеряли центр поля. В перерыве сделали коррективы, объяснили, как надо играть. Второй тайм — полностью переиграли соперника.

Мы указали игрокам на те моменты, которыми были недовольны. Наши центральные хавы прижимались сильно к защитникам. Надо было выдвигаться и повыше встречать соперника.

Когда доходили до штрафной площади соперника, нам не хватало последней передачи.

Думаю, что счет закономерный. Спасибо болельщикам, которые пришли, несмотря на такую погоду. Поддерживали команда до конца. Думаю, игра интересная была. Открытие чемпионата. Всех поздравляю», — сказал Черевченко в эфире канала «Матч Премьер». 0