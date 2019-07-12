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    Черевченко считает закономерным счет матча с «Динамо»

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:1) в первом туре российской Премьер-лиги.

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «В первом тайме главной проблемой стало то, что "Динамо" переиграло нас в середине поля. Мяч не держался, потеряли центр поля. В перерыве сделали коррективы, объяснили, как надо играть. Второй тайм — полностью переиграли соперника.

    Мы указали игрокам на те моменты, которыми были недовольны. Наши центральные хавы прижимались сильно к защитникам. Надо было выдвигаться и повыше встречать соперника.

    Когда доходили до штрафной площади соперника, нам не хватало последней передачи.

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    • Думаю, что счет закономерный. Спасибо болельщикам, которые пришли, несмотря на такую погоду. Поддерживали команда до конца. Думаю, игра интересная была. Открытие чемпионата. Всех поздравляю», — сказал Черевченко в эфире канала «Матч Премьер». 0

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