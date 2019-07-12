«Арсенал» — «Динамо»: счет матча 1:1, обзор голов

Тульскийсыграл вничью с московскимв домашнем матче первого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

«Бело-голубые» вышли вперед на 16-й минуте, когда Заурбек Плиев прострелил в штрафную, мяч от ноги Игоря Горбатенко отскочил к Мигелу Кардозу, который нанес точный удар в верхний угол.

«Оружейники» отыгрались за шесть минут до конца основного времени. Игорь Горбатенко сделал скидку, а Гиа Григалава из-за пределов штрафной мощно зарядил в нижний угол ворот.

РПЛ. 1-й тур «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:1) Голы: Кардозу, 16 (0:1). Григалава, 84 (1:1)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Лесовой, Банда (Тудорие, 73), Горбатенко, Э.Кангва«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Плиев, Кардозу (Панченко, 71), Тетте, Юсупов (Соу, 80), Шиманьски, Жоаузинью, Шейдаев (Грулев, 88)Предупреждения: Кардозу, 41. Плиев, 58. Евгеньев, 61

Во втором туре «Арсенал» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Динамо» на своем поле примет «Рубин». 0