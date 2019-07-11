Цорн: Баду перешел в «Спартак» за символическую компенсацию

Генеральный директор московского «Спартака»прокомментировал подписание контракта с немецким полузащитником

Хевбек перебрался в чемпионат России из немецкого «Вольфсбурга-2».

«Малкольм Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с "Вольфсбургом".

Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку.

Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году.

Он зарекомендовал себя на сборе "Спартака" в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах», — цитирует функционера Telegram «Спартака». 0