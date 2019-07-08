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    УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций

    УЕФА Лига наций Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    УЕФА прокомментировал информацию в том, что сборная Аргентины может получить приглашение для выступления в Лиге наций.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Информация о том, что сборную Аргентины приглашали поучаствовать в турнирах под эгидой УЕФА или стать членом УЕФА, является ложной.

    УЕФА никогда не вел никаких переговоров на эту тему и впредь не намерен этого делать.

    Однако нам важен дух дружбы и товарищества, поэтому мы, конечно же, пригласим сборную Аргентины в качестве специальных гостей для просмотра любого соревнования УЕФА в любое время», — говорится в заявлении пресс-службы союза.

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