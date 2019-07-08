УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций

прокомментировал информацию в том, что сборнаяможет получить приглашение для выступления в Лиге наций.

«Информация о том, что сборную Аргентины приглашали поучаствовать в турнирах под эгидой УЕФА или стать членом УЕФА, является ложной.

УЕФА никогда не вел никаких переговоров на эту тему и впредь не намерен этого делать.

Однако нам важен дух дружбы и товарищества, поэтому мы, конечно же, пригласим сборную Аргентины в качестве специальных гостей для просмотра любого соревнования УЕФА в любое время», — говорится в заявлении пресс-службы союза.

Ранее появилась информация, что УЕФА хочет видеть в Лиге наций и Аргентину, и Бразилию. 0