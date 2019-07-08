Аргентина и Бразилия получили приглашение вступить в Лигу наций УЕФА
globallookpress.com
Такая идея появилась после скандала с судейством в полуфинале Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной (2:0). Многие остались недовольны тем, как арбитры использовали VAR.
Обе федерации ответили отрицательно, так как произойдет столкновение с интересами Южноамериканской конфедерации футбола.
Накануне сборная Бразилии завоевала Кубок Америки, обыграв в финале Перу (3:1). Аргентина стала обладательницей бронзовых медалей, победив Чили (2:1). 0