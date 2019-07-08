Союз европейских футбольных ассоциаций предложил сборнымвступить в Лигу наций, сообщает TNT Sports.

Аргентина и Бразилия получили приглашение вступить в Лигу наций УЕФА globallookpress.com 30 000 Призы по промо WN2019 Играть!

Такая идея появилась после скандала с судейством в полуфинале Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной (2:0). Многие остались недовольны тем, как арбитры использовали VAR.

Обе федерации ответили отрицательно, так как произойдет столкновение с интересами Южноамериканской конфедерации футбола.

Накануне сборная Бразилии завоевала Кубок Америки, обыграв в финале Перу (3:1). Аргентина стала обладательницей бронзовых медалей, победив Чили (2:1). 0