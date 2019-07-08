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    Аргентина и Бразилия получили приглашение вступить в Лигу наций УЕФА

    Лига наций Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    Союз европейских футбольных ассоциаций предложил сборным Аргентины и Бразилии вступить в Лигу наций, сообщает TNT Sports.

    Аргентина и Бразилия получили приглашение вступить в Лигу наций УЕФА
    Аргентина и Бразилия получили приглашение вступить в Лигу наций УЕФА

    Такая идея появилась после скандала с судейством в полуфинале Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной (2:0). Многие остались недовольны тем, как арбитры использовали VAR.

    Обе федерации ответили отрицательно, так как произойдет столкновение с интересами Южноамериканской конфедерации футбола.

    Накануне сборная Бразилии завоевала Кубок Америки, обыграв в финале Перу (3:1). Аргентина стала обладательницей бронзовых медалей, победив Чили (2:1). 0

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