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    Тарасов пообещал подробно рассказать о разногласиях в «Локо»

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    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал уход из клуба.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    «Ситуация была неприятная, не продлили контракт — была куча разных разногласий. В течение буквально пяти дней все узнают. Я расскажу, как все было, от и до.

    Мне самому было неприятно. Недавно встречался с болельщиками. Там я вкратце обрисовал ситуацию. Многие в курсе. Я скоро сам все расскажу в прессу. Еще подумаю, как сделать.

    На Суперкубок из команды меня никто не позвал. Могли бы позвать, я имею отношение к тому, почему "Локомотив" сейчас играет здесь. Было бы приятно.

    Никто не позвонил. Я попросил Миранчуков, они сделали билет, и я пришел — болею за ребят. Болельщики болеют, спасибо им, спасибо за девять лет — это большая часть моей карьеры. Мне себя по работе упрекнуть не в чем.

    У меня нет коннекта ни с кем в клубе. Получил травму в последней игре, и из-за этого началось недопонимание.

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    • Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2-3 месяца без контракта искать, где реабилитироваться, лечиться. Поддержки нет, но, значит, сам разберусь», — приводит слова Тарасова Youtube-канал Lokomotiv Geographic. 0

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