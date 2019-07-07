Тарасов пообещал подробно рассказать о разногласиях в «Локо»

Бывший полузащитник «Локомотива»прокомментировал уход из клуба.

«Ситуация была неприятная, не продлили контракт — была куча разных разногласий. В течение буквально пяти дней все узнают. Я расскажу, как все было, от и до.

Мне самому было неприятно. Недавно встречался с болельщиками. Там я вкратце обрисовал ситуацию. Многие в курсе. Я скоро сам все расскажу в прессу. Еще подумаю, как сделать.

На Суперкубок из команды меня никто не позвал. Могли бы позвать, я имею отношение к тому, почему "Локомотив" сейчас играет здесь. Было бы приятно.

Никто не позвонил. Я попросил Миранчуков, они сделали билет, и я пришел — болею за ребят. Болельщики болеют, спасибо им, спасибо за девять лет — это большая часть моей карьеры. Мне себя по работе упрекнуть не в чем.

У меня нет коннекта ни с кем в клубе. Получил травму в последней игре, и из-за этого началось недопонимание.

Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2-3 месяца без контракта искать, где реабилитироваться, лечиться. Поддержки нет, но, значит, сам разберусь», — приводит слова Тарасова Youtube-канал Lokomotiv Geographic. 0