«Нижний Новгород» — «Томь»: счет матча 0:2, обзор голов

нанесла гостевое поражениев перовом туре чемпионата ФНЛ со счетом 2:0.

Счет на 46-й минуте матча открыл форвард гостей Максим Житнев, а через 10 минут окончательный результат на табло установил Алексей Шумских.

Во втором туре нижегородцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком», а «Томь» на своем поле примет «Армавир».

Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял четвертое место, а «Томь» финишировала третьей. В стыковых матчах они уступили клубам РПЛ «Крыльям Советов» и «Уфе» соответственно.