ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиУдаление Месси затмило все. Аргентина нашла себя, Чили прощается с эпохой
  • 13:29
    • «Химки» и «Луч» забили семь голов на старте ФНЛ
  • 13:14
    • Моуринью отказался от предложения из Китая
  • 09:58
    • «Тоттенхэм» могут покинуть восемь игроков
  • 09:29
    • UFC объявил о турнире в Москве
  • 09:13
    • Джонс и Нуньес победили на UFC 239
    Все новости спорта

    «Томь» в гостях обыграла «Нижний Новгород» в первом туре ФНЛ

    «Нижний Новгород» — «Томь»: счет матча 0:2, обзор голов

    ФНЛ Футбол России Нижний Новгород Томь Календарь ФНЛ
    «Томь» нанесла гостевое поражение «Нижнему Новгороду» в перовом туре чемпионата ФНЛ со счетом 2:0.

    Футболисты «Томи»
    Футболисты «Томи»

    Счет на 46-й минуте матча открыл форвард гостей Максим Житнев, а через 10 минут окончательный результат на табло установил Алексей Шумских.

    Во втором туре нижегородцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком», а «Томь» на своем поле примет «Армавир».

    Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял четвертое место, а «Томь» финишировала третьей. В стыковых матчах они уступили клубам РПЛ «Крыльям Советов» и «Уфе» соответственно.

    ФНЛ. 1-й тур
    Нижний Новгород — Томь — 0:2 (0:0)
    Голы: Житнев, 46 (0:1); Шумских, 55 (0:2)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Локо» и «Зенит» выдали шоу. Трофей «красно-зеленым» принес Миранчук
  • 00:57
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Перу
  • 1.99
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли ДР Конго удачливого дебютанта домой?
  • Мадагаскар — ДР Конго. Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
  • Сможет ли Гвинея удивить Алжир?
  • Алжир — Гвинея. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Добудет ли Бразилия девятый трофей Копа Америка?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эшли Барти Теннис Уимблдон. Серена Уильямс, Барти, Федерер и Надаль вышли в 1/8 финалаОбзор матчей шестого игрового дня Уимблдонского турнира Вчера в 23:190
  • 16:28
    • Названо место проведения Матча звезд КХЛ-2020
  • 15:44
    • СМИ: «Спартак» предложил 12 миллионов за сына Хаджи
  • 17:14
    • «Томь» в гостях обыграла «Нижний Новгород» в первом туре ФНЛ
    Стэн Кронке Футбол Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолгоУ лондонского клуба серьезные проблемы и нет поводов для оптимизма Вчера в 13:410
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Перу остановить Бразилию?
  • 4.42
    •
  • 16:58
    • Фьюри объявил дату повторного боя с Уайлдером
  • 16:44
    • Акинфеев исключил возможность возвращения в сборную России
  • 16:14
    • Бабаев: ЦСКА не планирует в этом сезоне продавать Чалова и Фернандеса
    Джиджи Буффон Футбол Буффон и «Ювентус»: последний забег за Лигой чемпионовРеакция прессы на возвращение легендарного вратаря Вчера в 03:230
  • 15:58
    • Хавбек «Анжи» продолжит карьеру в Швейцарии
  • 15:29
    • «Манчестер Юнайтед» назвал состав на предсезонный тур
  • 15:11
    • Гончаренко: Не обсуждали с руководством ЦСКА цели на сезон
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие