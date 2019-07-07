«Нижний Новгород» — «Томь»: счет матча 0:2, обзор голов

Футболисты «Томи»
ФК «Томь»
Счет на 46-й минуте матча открыл форвард гостей Максим Житнев, а через 10 минут окончательный результат на табло установил Алексей Шумских.
Во втором туре нижегородцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком», а «Томь» на своем поле примет «Армавир».
Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял четвертое место, а «Томь» финишировала третьей. В стыковых матчах они уступили клубам РПЛ «Крыльям Советов» и «Уфе» соответственно.
ФНЛ. 1-й тур
Нижний Новгород — Томь — 0:2 (0:0)
Голы: Житнев, 46 (0:1); Шумских, 55 (0:2)