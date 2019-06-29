«Краснодар» — «Ростов»: где и когда смотреть онлайн матча кубка «Матч Премьер»

встретятся во втором туре кубка «Матч Премьер». Поединок между претендентами на золото состоится 30 июня в 14:00 по московскому времени.

В отличие от «Ростова», «Краснодар» первый раз выступает на этом турнире, однако у подопечных Мурада Мусаева есть отличные шансы с первого раза выиграть золото. Сейчас они отстают от «сельмашей» всего на один гол, то есть разница заключается лишь в забитых голах. Таким образом, победа в следующем матче может гарантировать «быкам» первое место в квартете.

«Комбайнеры» выиграли в прошлом туре у «Спартака» со счетом 2:0, благодаря чему им удалось обойти «черно-зеленых». В рамках предсезонной подготовки данный поединок будет вторым для коллектива Валерия Карпина. В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» неплохо противостоял «Краснодару», не дав себя обыграть в чемпионате, а также выбив «горожан» из четвертьфинала Кубка России.

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2.11 и 3.40 — это коэффициенты на победу одной и другой команды. Подтвердит ли «Краснодар» звание фаворита встречи, будет ясно 30 июня.

Представителями LiveSport.Ru было подготовлено два прогноза на поединок «Краснодар» — «Ростов». Предложенные коэффициенты составляют 1.74 и 2.03.

Матч ТВ и Матч! Премьер будут показывать эту встречу в прямом эфире. На сайте LiveCup.Run можно будет найти всю подробную информацию о предстоящей игре. 0