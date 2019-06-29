ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чили заслуженно вышла в полуфиналКолумбия мучится от проклятия Чили
  • 15:45
    • «Ахмат» готов предложить контракты Кокорину и Мамаеву
  • 14:57
    • ЦСКА взял хорватского защитника в аренду с правом выкупа
  • 14:42
    • Ван-Биссака стал игроком «МЮ»
  • 14:27
    • «Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
  • 13:00
    • «Динамо» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ромы»
    Все новости спорта

    «Краснодар» — «Ростов»: где и когда смотреть онлайн матча кубка «Матч Премьер»

    Кубок Матч Премьер Футбол России Краснодар Ростов
    «Краснодар» и «Ростов» встретятся во втором туре кубка «Матч Премьер». Поединок между претендентами на золото состоится 30 июня в 14:00 по московскому времени.

    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»

    В отличие от «Ростова», «Краснодар» первый раз выступает на этом турнире, однако у подопечных Мурада Мусаева есть отличные шансы с первого раза выиграть золото. Сейчас они отстают от «сельмашей» всего на один гол, то есть разница заключается лишь в забитых голах. Таким образом, победа в следующем матче может гарантировать «быкам» первое место в квартете.

    «Комбайнеры» выиграли в прошлом туре у «Спартака» со счетом 2:0, благодаря чему им удалось обойти «черно-зеленых». В рамках предсезонной подготовки данный поединок будет вторым для коллектива Валерия Карпина. В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» неплохо противостоял «Краснодару», не дав себя обыграть в чемпионате, а также выбив «горожан» из четвертьфинала Кубка России.

    Все прогнозы на футбол

    2.11 и 3.40 — это коэффициенты на победу одной и другой команды. Подтвердит ли «Краснодар» звание фаворита встречи, будет ясно 30 июня.

    Представителями LiveSport.Ru было подготовлено два прогноза на поединок «Краснодар» — «Ростов». Предложенные коэффициенты составляют 1.74 и 2.03.

    Матч ТВ и Матч! Премьер будут показывать эту встречу в прямом эфире. На сайте LiveCup.Run можно будет найти всю подробную информацию о предстоящей игре. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ставка на фолы. «Краснодару» хватило одного гола для победы над ЦСКА
  • Вчера в 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Ростов»
  • 1.74
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Ангола первую победу?
  • Мавритания — Ангола. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Чемпионы Сербии и России смогут забить друг другу
  • «Црвена Звезда» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Камерун Зеедорфа не проиграет Гане
  • Камерун — Гана. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футбол Бразилия не решила главную проблему для победы на Кубке АмерикиРеакция прессы на матч Бразилия — Парагвай Вчера в 18:070
  • 16:15
    • Плишкова выиграла турнир в Истборне
  • 15:58
    • СМИ: Сутормин отказал «Зениту» и выбрал «Рубин»
  • 15:30
    • ПСЖ нацелился на Бонуччи
    Луис Суарес и Эдинсон Кавани Футбол Это тебе не «Барселона», Лео! Суарес превосходит Месси на Кубке АмерикиТравма не помешала «стрелку» приехать в Бразилию и вести сборную Уругвая за собой Вчера в 16:370
  • Экспресс дня

  • Сборная Уругвая завоюет последнюю путевку в полуфинал Кубка Америки
  • 4.99
    •
  • 17:35
    • «Краснодар» — «Ростов»: где и когда смотреть онлайн матча кубка «Матч Премьер»
  • 16:57
    • «Спартак» — ЦСКА: где и когда смотреть онлайн матча кубка «Матч Премьер»
  • 16:21
    • Испания U21– Германия U21: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Европы до 21 года
    Фрагмент матча Футбол Ставка на фолы. «Краснодару» хватило одного гола для победы над ЦСКА«Армейцы» вслед за «Спартаком» отправились на дно турнирной таблицы Вчера в 00:510
  • 15:14
    • Чорич снялся с Уимблдона
  • 14:10
    • Стала известна зарплата, которую Гризманн будет получать в «Барселоне»
  • 10:36
    • «Ахмат» подтвердил переход Глушакова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие