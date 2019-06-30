«Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.03) на тоталы в матче кубка «Матч Премьер» 30 июня 2019 года

«Краснодар»
Для «Краснодара» это будет уже третья игра в межсезонье. 20 июня клуб начал готовиться к новому сезону в матче с «Чайкой». С этим соперником «быки» расписали мировую 2:2. 27 июня коллектив провел первую игру в рамках «Кубка Матч Премьер» с ЦСКА и победил 1:0.
Таким образом, сейчас «горожане» имеют 3 очка, однако из-за разницы голов занимают лишь второе место. В очной встрече с «Ростовом» у «черных буйволов» будет шанс выйти на первую позицию.
К слову, для «Краснодара» это первый розыгрыш данного трофея. Судя по первому результату «черно-зеленые» имеют неплохие шансы на призовое место. По сути, результат поединка с «Ростовом» может стать практически решающим фактором в борьбе за золото.
«Ростов»
После первого круга «Ростов» имеет 3 набранных балла при разнице мячей +2. Все благодаря победе над «Спартаком» в прошлом матче. В отличие от соперника, «комбайнеры» только начали свой предсезонный сбор. Тем не менее даже этот фактор, видимо, никак не повлиял на форму команды.
Напомним, что «Ростов» участвовал в первом розыгрыше кубка «Матч Премьер». Тогда коллективу не удалось занять призовое место. В этот раз нет «Зенита» и нет «Локомотива». Так что по большому счету выиграть может каждый.
Примечательно, что подопечные Валерия Карпина ни разу не проигрывали «Краснодару» в течение всего прошлого сезона. При этом команды встречались 3 раза — 1 победа и 2 ничьи.
Прогноз
На «Краснодар» дают 2.10, а на «Ростов» — 3.30. Ничейный исход сопровождается коэффициентом 3.65.
По первым играм обоих клубов видно, что они не только делают ставку на положительный результат, но и не забывают за оборону. Будут ли нули на табло? Вполне возможно. Однако в 2 из 3 очных противостояниях прошлого сезона забивали обе команды.
Мы считаем, что третья встреча «Краснодара» и «Ростова» завершится с тоталом меньше 2.5. Коэффициент 2.03. 0