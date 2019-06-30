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    Насколько результативным выйдет матч «Краснодара» и «Ростова»?

    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.03) на тоталы в матче кубка «Матч Премьер» 30 июня 2019 года

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    В рамках товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» встретятся «Краснодар» и «Ростов». Команды сыграют 30 июня, а старт поединка намечен на 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 30 Июня 2019 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 14:00 Ростов Ростов
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    Коэффициенты на матч
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    «Краснодар»

    Для «Краснодара» это будет уже третья игра в межсезонье. 20 июня клуб начал готовиться к новому сезону в матче с «Чайкой». С этим соперником «быки» расписали мировую 2:2. 27 июня коллектив провел первую игру в рамках «Кубка Матч Премьер» с ЦСКА и победил 1:0.

    Таким образом, сейчас «горожане» имеют 3 очка, однако из-за разницы голов занимают лишь второе место. В очной встрече с «Ростовом» у «черных буйволов» будет шанс выйти на первую позицию.

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    К слову, для «Краснодара» это первый розыгрыш данного трофея. Судя по первому результату «черно-зеленые» имеют неплохие шансы на призовое место. По сути, результат поединка с «Ростовом» может стать практически решающим фактором в борьбе за золото.

    «Ростов»

    После первого круга «Ростов» имеет 3 набранных балла при разнице мячей +2. Все благодаря победе над «Спартаком» в прошлом матче. В отличие от соперника, «комбайнеры» только начали свой предсезонный сбор. Тем не менее даже этот фактор, видимо, никак не повлиял на форму команды.

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    Напомним, что «Ростов» участвовал в первом розыгрыше кубка «Матч Премьер». Тогда коллективу не удалось занять призовое место. В этот раз нет «Зенита» и нет «Локомотива». Так что по большому счету выиграть может каждый.

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    • Примечательно, что подопечные Валерия Карпина ни разу не проигрывали «Краснодару» в течение всего прошлого сезона. При этом команды встречались 3 раза — 1 победа и 2 ничьи.

    Прогноз

    На «Краснодар» дают 2.10, а на «Ростов» — 3.30. Ничейный исход сопровождается коэффициентом 3.65.

    По первым играм обоих клубов видно, что они не только делают ставку на положительный результат, но и не забывают за оборону. Будут ли нули на табло? Вполне возможно. Однако в 2 из 3 очных противостояниях прошлого сезона забивали обе команды.

    Мы считаем, что третья встреча «Краснодара» и «Ростова» завершится с тоталом меньше 2.5. Коэффициент 2.03. 0

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    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.03) на тоталы в матче кубка «Матч Премьер» 30 июня 2019 года. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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