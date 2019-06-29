Колумбия — Чили: счет матча 0:0 (4:5 — по пенальти)

Сборнаявышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв в Сан-Паулу по пенальти команду

Основное и дополнительное время встречи прошло без голов. При этом в каждом из таймов судья отменял результативные удары «красной команды».

В первой половине встречи из-за офсайда у Алексиса Санчеса был отменен гол Чарлеса Арангиса. Во втором тайме не засчитали гол Артура Видаля.

В послематчевой серии пенальти победу вырвали чилийцы — 5:4. У «кофейщиков» единственный промах допустил Вильям Тесильо.

Сборная Чили вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Уругвай — Перу. В еще одном полуфинале встретятся Аргентина и Бразилия. 0