Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

Аргентинцы забили два гола
globallookpress.com
Победу со счетом 2:0 одержали аргентинские футболисты.
Автором первого мяча стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией.
29 июня определятся еще два участника полуфинала Кубка Америки — Колумбия сыграет с Чили (начало — в 02:00 мск), а Уругвай встретится с Перу (начало — в 22:00 мск). 0