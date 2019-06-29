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    Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы Календарь Кубка Америки-2019
    В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки-2019 АргентинаВенесуэла.

    Аргентинцы забили два гола
    Аргентинцы забили два гола

    Победу со счетом 2:0 одержали аргентинские футболисты.

    Автором первого мяча стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

    Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией.

    29 июня определятся еще два участника полуфинала Кубка Америки — Колумбия сыграет с Чили (начало — в 02:00 мск), а Уругвай встретится с Перу (начало — в 22:00 мск). 0

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