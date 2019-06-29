Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоялся матч 1/4 финала

Победу со счетом 2:0 одержали аргентинские футболисты.

Автором первого мяча стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией.

29 июня определятся еще два участника полуфинала Кубка Америки — Колумбия сыграет с Чили (начало — в 02:00 мск), а Уругвай встретится с Перу (начало — в 22:00 мск). 0