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    Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

    Футбол Испании Сборная Испании Атлетико Челси Ливерпуль
    Бывший нападающий «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.

    Фернандо Торрес
    Фернандо Торрес

    «Мне необходимо сделать очень важный анонс. По прошествии 18 потрясающих лет настал момент для завершения карьеры.

    В следующее воскресенье, 23 июня, в 10:00 по местному времени в Токио пройдет моя пресс-конференция, в ходе которой я расскажу все детали. Увидимся там», — написал испанец на своей странице в Twitter.

    Торрес — чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», а также обладатель кубка Лиги Европы в составе «Челси» и «Атлетико».

    Всего за карьеру испанец провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 результативные передачи. 0

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