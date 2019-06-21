Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и сборной Испанииобъявил о завершении карьеры.

«Мне необходимо сделать очень важный анонс. По прошествии 18 потрясающих лет настал момент для завершения карьеры.

В следующее воскресенье, 23 июня, в 10:00 по местному времени в Токио пройдет моя пресс-конференция, в ходе которой я расскажу все детали. Увидимся там», — написал испанец на своей странице в Twitter.

Торрес — чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», а также обладатель кубка Лиги Европы в составе «Челси» и «Атлетико».

Всего за карьеру испанец провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 результативные передачи. 0