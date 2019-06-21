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    Перу — Бразилия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Перу Сборная Бразилии Календарь Кубка Америки-2019
    Матч за первое место в группе A проведут сборные Перу и Бразилии. Событие состоится в рамках Кубка Америки 2019 года. Встреча будет проводиться в Сан-Паулу. Отсчет времени начнется в 02:00 мск.

    Фелипе Коутиньо и Фернандиньо
    Фелипе Коутиньо и Фернандиньо

    Сборная Перу вполне могла бы стать лидером группы A, но в первом туре команде не повезло, хотя моментов для взятия ворот венесуэльцев было предостаточно. Свое коллектив забрал в игре против Боливии. Если «инкам» удастся перекрыть «желто-зеленым» центр поля, то они смогут добиться хорошего результата и в этот раз.

    Возможно, Бразилия и не блещет крупными результатами, но все же коллектив провел два стабильных поединка. Конечно, на игре команды сказывается отсутствие Неймара, Марсело и Дугласа Косты. Тем не менее себя неплохо проявляют другие молодые исполнители. Selecao нужна победа, чтобы застолбить за собой первую строчку. Шансы на успех довольно высокие.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Коэффициенты ярко демонстрируют, кто является фаворитом противостояния — 8.08 на победу Перу и 1.37 на победу Бразилии.

    Почитать прогноз на матч Перу — Бразилия можно на сайте LiveSport.Ru. Коэффициент выбранного исхода составляет 2.04.

    Проследить за матчем Перу — Бразилия позволит сайт LiveCup.Run, а также телеканалы Матч ТВ и Матч Футбол. 0

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