Перу — Бразилия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

Матч за первое место в группе A проведут сборные. Событие состоится в рамках Кубка Америки 2019 года. Встреча будет проводиться в Сан-Паулу. Отсчет времени начнется в 02:00 мск.

Сборная Перу вполне могла бы стать лидером группы A, но в первом туре команде не повезло, хотя моментов для взятия ворот венесуэльцев было предостаточно. Свое коллектив забрал в игре против Боливии. Если «инкам» удастся перекрыть «желто-зеленым» центр поля, то они смогут добиться хорошего результата и в этот раз.

Возможно, Бразилия и не блещет крупными результатами, но все же коллектив провел два стабильных поединка. Конечно, на игре команды сказывается отсутствие Неймара, Марсело и Дугласа Косты. Тем не менее себя неплохо проявляют другие молодые исполнители. Selecao нужна победа, чтобы застолбить за собой первую строчку. Шансы на успех довольно высокие.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Коэффициенты ярко демонстрируют, кто является фаворитом противостояния — 8.08 на победу Перу и 1.37 на победу Бразилии.

Почитать прогноз на матч Перу — Бразилия можно на сайте LiveSport.Ru. Коэффициент выбранного исхода составляет 2.04.

Проследить за матчем Перу — Бразилия позволит сайт LiveCup.Run, а также телеканалы Матч ТВ и Матч Футбол. 0