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    Сохранит ли Бразилия лидерство в группе A?

    Перу — Бразилия. Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года

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    Прогноз на Перу — Бразилия
    Давид Нерес
    Последний матч на групповой стадии Копа Америка 2019 сыграют сборные Перу и Бразилии. Команды сойдутся в Сан-Паулу на арене клуба «Коринтианс» в 22:00 по мск. Прогноз на Перу — Бразилия.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа A 22 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 10.50
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.35
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    Перу

    Сборная Перу на классе переиграла Боливию. Коллектив выиграл со счетом 1:3, хотя пропустил первым с пенальти. За весь матч перуанцы «насыпали» «зеленым» 18 ударов, 10 из которых пошли в створ ворот.

    Также стоит отметить, что из этих 10 ударов 7 превратились в очень опасные моменты, и голкиперу команды соперника пришлось вступать в игру.

    Итого, «бело-красные» не проигрывали в 5 из 6 последних выступлений на Кубке Америки. К слову, в 2016 году команда Перу попала в одну группу с Бразилией. В 3 туре «инки» выиграли 0:1, оставив «желто-зеленых» вне зоны плей-офф.

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    Оборона перуанцев играет слаженно, но проблемы точно будут возникать и вряд ли им удастся выйти сухими из воды. Особенно опасными считаются контратаки сборной и ее стандарты. В позиционной игре, вероятно, команда уступит бразильцам.

    Бразилия

    Бразилия чудом не выиграла поединок с Венесуэлой. Дважды «избранные» поражали ворота «красных», но во всех случаях арбитры отменяли взятие ворот. Даже несмотря на сильную оборону венесуэльцев, selecao регулярно нагнетали ситуацию в их штрафной площади.

    Команда однозначно будет полагаться на индивидуальную силу своих игроков атаки, а также на превосходство в контроле мяча и технике.

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  • 19/06/2019

    • У подопечных Тите хорошая игровая форма — 10 побед и 2 ничьи в последних 12 матчах. На текущем Копа бразильцы еще не пропускали, и серьезные прецеденты были лишь в прошлой игре. И то их было всего несколько. Все потому, что Pentacampeoes отводят угрозу от своих ворот за счет контроля мяча.

    Прогноз

    По личным встречам Бразилия впереди — 7 побед против одной у Перу. Гарека и Тите встречались один раз в рамках квалификации к ЧМ-2018. Сильнее оказался Тите (0:2).

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    12.0 и 1.33 — такие коэффициенты указаны в букмекерской линии. Соответственно фаворитом выбрана Бразилия. На ничью дают 4.90.

    Данный поединок будет интересным. Никто не собирается расслабляться. У обоих сборных по 4 очка, а хозяева турнира однозначно хотят сохранить за собой 1 место в квартете.

    Венесуэле все-таки повезло. Бразильцам тоже должна улыбнуться удача. Фора 2 (-1.5) с коэффициентом 2.04 — таков прогноз на матч Перу — Бразилия. Жезус, Фирмино, Нерес, Ришарлисон и Коутиньо — все находятся в хорошей форме. Они должны дать результат. 0

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    Перу — Бразилия. Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года. Прогноз на Перу — Бразилия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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