Срна вернется в «Шахтер»

Экс-капитанснова вернется в донецкий клуб, сообщает Football.ua.

Как утверждает источник, хорват присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру.

Сезон-2018/2019 Срна провел в «Кальяри» (28 матчей во всех турнирах), а по его завершении простился с командой. У него были варианты продолжить карьеру в Италии, в том числе в «Роме», которую возглавил Паулу Фонсека.

Напомним, Дарио выступал в составе «оранжево-черных» с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр.

За 15 лет в «Шахтере» Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины. 0