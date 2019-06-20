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    Аргентина не смогла обыграть Парагвай, Колумбия минимально одолела Катар

    Аргентина — Парагвай: счет матча 1:1, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Парагвая Сборная Колумбии Сборная Катара Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем в матче второго тура группового турнира Кубка Америки со счетом 1:1 (0:1).

    Аргентина — Парагвай
    Аргентина — Парагвай

    Счет в матче был открыт на 37-й минуте, отличился полузащитник парагвайцев Ричард Санчес. В начале второго тайма капитан аргентинцев Лионель Месси реализовал пенальти, которое было назначено после просмотра VAR (система видеопомощи арбитрам).

    Спустя пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота аргентинцев, однако нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес переиграть вратаря не смог.

    В другом поединке этой группы сборная Колумбии переиграла команду Катара — 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата на 86-й минуте матча.

    В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай встретится с Колумбией. Оба матча состоятся 23 июня в 22:00 мск.

    Кубок Америки. Группа В. 2 тур
    Аргентина — Парагвай — 1:1 (0:1)
    Голы: Санчес, 37 (0:1). Месси, 57 — с пенальти (1:1)Нереализованный пенальти: Гонсалес, 63 (вратарь)Аргентина: Армани, Отаменди, Каско, Тальяфико, Пеццела, Перейра (Агуэро, 46), Паредес, де Пауль (Суарес, 87), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Ди Мария, 67)Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Арсамендия, Р.Рохас, Альмирон (Ортис, 87), Санчес, М.Рохас, Сантандер (Ромеро, 72), Гонсалес (Х.Эскобар, 90)Предупреждения: Гомес, 32. Р.Рохас, 43. Армани, 45. Пирис, 55. Тальяфико, 80. Отаменди, 83

    Турнирное положение группы В:

    1. Колумбия — 6 (2 игры)
    2. Парагвай — 2 (2)
    3. Катар — 1 (2)
    4. Аргентина — 1 (2) 0

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