Аргентина — Парагвай: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью св матче второго тура группового турнира Кубка Америки со счетом 1:1 (0:1).

Счет в матче был открыт на 37-й минуте, отличился полузащитник парагвайцев Ричард Санчес. В начале второго тайма капитан аргентинцев Лионель Месси реализовал пенальти, которое было назначено после просмотра VAR (система видеопомощи арбитрам).

Спустя пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота аргентинцев, однако нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес переиграть вратаря не смог.

В другом поединке этой группы сборная Колумбии переиграла команду Катара — 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата на 86-й минуте матча.

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай встретится с Колумбией. Оба матча состоятся 23 июня в 22:00 мск.

Кубок Америки. Группа В. 2 тур Аргентина — Парагвай — 1:1 (0:1) Голы: Санчес, 37 (0:1). Месси, 57 — с пенальти (1:1)Нереализованный пенальти: Гонсалес, 63 (вратарь)Аргентина: Армани, Отаменди, Каско, Тальяфико, Пеццела, Перейра (Агуэро, 46), Паредес, де Пауль (Суарес, 87), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Ди Мария, 67)Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Арсамендия, Р.Рохас, Альмирон (Ортис, 87), Санчес, М.Рохас, Сантандер (Ромеро, 72), Гонсалес (Х.Эскобар, 90)Предупреждения: Гомес, 32. Р.Рохас, 43. Армани, 45. Пирис, 55. Тальяфико, 80. Отаменди, 83

Турнирное положение группы В:

1. Колумбия — 6 (2 игры)

2. Парагвай — 2 (2)

3. Катар — 1 (2)

4. Аргентина — 1 (2) 0