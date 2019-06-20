Аргентина — Парагвай: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 37-й минуте, отличился полузащитник парагвайцев Ричард Санчес. В начале второго тайма капитан аргентинцев Лионель Месси реализовал пенальти, которое было назначено после просмотра VAR (система видеопомощи арбитрам).
Спустя пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота аргентинцев, однако нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес переиграть вратаря не смог.
В другом поединке этой группы сборная Колумбии переиграла команду Катара — 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата на 86-й минуте матча.
В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай встретится с Колумбией. Оба матча состоятся 23 июня в 22:00 мск.
Турнирное положение группы В:
1. Колумбия — 6 (2 игры)
2. Парагвай — 2 (2)
3. Катар — 1 (2)
4. Аргентина — 1 (2) 0