Лунев извинился за скандал в аэропорту

Вратарь «Зенита»принес извинения за инцидент в московском аэропорту Внуково.

Накануне игрок был задержан за то, что ругался с представителем авиакомпании «Россия».

При медицинском освидетельствовании было обнаружено наличие алкоголя в крови голкипера — 0,77 промилле. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений.

Никаких претензий к авиакомпании "Россия" у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности.

Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — сообщает сайт авиакомпании «Россия». 0