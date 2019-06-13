Лунев извинился за скандал в аэропорту

Андрей Лунев
globallookpress.com
Накануне игрок был задержан за то, что ругался с представителем авиакомпании «Россия».
При медицинском освидетельствовании было обнаружено наличие алкоголя в крови голкипера — 0,77 промилле. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений.
Никаких претензий к авиакомпании "Россия" у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности.
Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — сообщает сайт авиакомпании «Россия». 0