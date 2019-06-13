ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттейс де ЛигтШесть вариантов для Де Лигта
  • 10:51
    • Слуцкий по-прежнему мечтает сделать карьеру в Европе
  • 10:26
    • Врачи заявили об ухудшении состояния здоровья Кокорина
  • 08:41
    • Дюрант перенес операцию по поводу разрыва ахилла
  • 08:31
    • Лунев извинился за скандал в аэропорту
  • 00:39
    • Слуцкий: За сезон могу поставить себе твердую четверку
    Все новости спорта

    Лунев извинился за скандал в аэропорту

    Между тем Скандалы Светская жизнь Зенит Футбол России
    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев принес извинения за инцидент в московском аэропорту Внуково.

    Андрей Лунев
    Андрей Лунев

    Накануне игрок был задержан за то, что ругался с представителем авиакомпании «Россия».

    При медицинском освидетельствовании было обнаружено наличие алкоголя в крови голкипера — 0,77 промилле. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

    «Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений.

    Никаких претензий к авиакомпании "Россия" у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности.

    Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — сообщает сайт авиакомпании «Россия». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шесть вариантов для Де Лигта
  • 05:09
    •
  • Прогноз
  • Италия U20 — Эквадор U20
  • 1.78
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли итальянцы покинуть ЧМ не с пустыми руками?
  • Италия U20 — Эквадор U20. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Бразилия откроет Кубок Америки уверенной победой
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Смогут ли бразильцы выиграть домашний Кубок Америки?
  • Кубок Америки-2019. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Габриэл Жезус может стать главным форвардом Бразилии в отсутствие Неймара Футбол Бразилия под давлением, Аргентина в перестройке и боевой УругвайПревью Кубка Америки-2019 Вчера в 05:280
  • 10:41
    • Усик не хочет боя с Поветкиным
  • 09:08
    • Капитан сборной Кипра пророчит России борьбу за первое место в группе
  • 08:53
    • Немецкий биатлонист сломал ключицу
    Фрагмент матча Футбол Возвращение валидольной сборной. Россия с трудом одолела киприотовРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над Кипром Вчера в 02:050
  • Экспресс дня

  • Бразильские футболистки приблизятся к выходу в плей-офф
  • 4.82
    •
  • 00:52
    • Гусев: Сборной Голландии не хватало такого нападающего, как Дзюба
  • 00:31
    • Франция одолела Норвегию в рамках женского ЧМ-2019
  • 00:18
    • «Депортиво» обыграл «Малагу» в первом полуфинале плей-офф за выход в Ла лигу
    Неймар Футбол Копа Америка-2019. Какой будет сборная Бразилии без Неймара?За последний год в бразильской сборной произошли изменения 11/06/2019 в 23:070
  • 21:55
    • «Спартак» близок к покупке форварда «Ромы»
  • 21:36
    • «Спартак» хочет подписать Гильерме
  • 19:15
    • «МЮ» подписал полузащитника «Суонси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие